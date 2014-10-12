Головні події тижня
- МВС спростував дезертирство батальйону «Київ-2″ з-під Чорнухине
- Порошенко звільнив Таруту через звернення до Путіна в день його народження
- Путин рассчитывает, что Украина и ЕС изменят положения соглашения об ассоциации
- Канада, США і Японія проведуть військові навчання в Тихому океані
- Силовики затримали одного з лідерів ДНР
Останні новини
МВС спростував дезертирство батальйону &...
Батальйон МВС «Київ-2″ дислокувався поблизу Чорнухине (Луганська обл.) З 6 серпня по 5 вересня, після чого був переправлений на базу в Слов’янськ (Донецька обл.). Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Микола ...
Кличко: Вартість проїзду в міській елект...
Вартість проїзду в київській міській електричці підвищать з 1,7 грн до 2 грн, заявив мер Києва Віталій Кличко. «Дивно, коли проїзд коштує 1,70 грн. Ми зрівняємо її з ціною на метро, тобто доведемо до 2 грн », – зазначив Віталій ...
У Білорусі засудили 12 українських фанат...
Після вчорашнього матчу Білорусь – Україна був затриманий 41 фанат, з них 14 громадян України. Всього засуджено було 24 фаната (12 – українських, 12 – бєларуських). За підсумками засідання, всі білоруські вболівальники ...
Порошенко звільнив Таруту через зверненн...
Причиною звільнення глави Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути стало його звернення до російського президента Володимира Путіна. Як пише ZN.UA з посиланням на джерело в Адміністрації президента, звернення Тарути ...
Путин рассчитывает, что Украина и ЕС изм...
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Украина и Евросоюз изменят положения соглашения об ассоциации с учетом пожеланий России, заявил он в ходе заседания Высшего евразийского совета на уровне глав государств ...
Факти дня
У Глобино на Полтавщині сталос...
Вчора, 23 жовтня, в Глобине на Полтавщині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. ...
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МВС спростував дезертирство ба...
Батальйон МВС «Київ-2″ дислокувався поблизу Чорнухине (Луганська обл.) З 6 серпня по ...
Больше фактов:
- Порошенко звільнив Таруту через звернення до Путіна в день його народження
- Путин рассчитывает, что Украина и ЕС изменят положения соглашения об ассоциации
- Канада, США і Японія проведуть військові навчання в Тихому океані
- Силовики затримали одного з лідерів ДНР
- У Криму більше немає шкіл з українською мовою навчання
Кличко: Вартість проїзду в міс...
Вартість проїзду в київській міській електричці підвищать з 1,7 грн до 2 грн, заявив мер Києва ...