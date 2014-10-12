Головні події тижня

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МВС спростував дезертирство батальйону &...

Батальйон МВС «Київ-2″ дислокувався поблизу Чорнухине (Луганська обл.) З 6 серпня по 5 вересня, після чого був переправлений на базу в Слов’янськ (Донецька обл.). Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Микола ...

Кличко: Вартість проїзду в міській елект...

Вартість проїзду в київській міській електричці підвищать з 1,7 грн до 2 грн, заявив мер Києва Віталій Кличко.   «Дивно, коли проїзд коштує 1,70 грн. Ми зрівняємо її з ціною на метро, тобто доведемо до 2 грн », – зазначив Віталій ...

У Білорусі засудили 12 українських фанат...

Після вчорашнього матчу Білорусь – Україна був затриманий 41 фанат, з них 14 громадян України. Всього засуджено було 24 фаната (12 – українських, 12 – бєларуських). За підсумками засідання, всі білоруські вболівальники ...

Порошенко звільнив Таруту через зверненн...

Причиною звільнення глави Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути стало його звернення до російського президента Володимира Путіна.   Як пише ZN.UA з посиланням на джерело в Адміністрації президента, звернення Тарути ...

Путин рассчитывает, что Украина и ЕС изм...

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Украина и Евросоюз изменят положения соглашения об ассоциации с учетом пожеланий России, заявил он в ходе заседания Высшего евразийского совета на уровне глав государств ...

 

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